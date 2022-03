Jéssica Athayde e Diogo Amaral. Partilhas nas redes denunciam férias em conjunto?

Jéssica Athayde e Diogo Amaral apanharam, esta quarta-feira, 22 de dezembro, o avião para ir de férias. Os atores saíram ao mesmo tempo de Portugal, mas não revelaram se foram juntos.

A atriz, de 36 anos, publicou, no InstaStories, ferramenta do Instagram, uma fotografia antes de embarcar no avião e outra imagem aquando sua chegada ao local onde vai passar estes dias.

Até ao momento, a artista não revelou o destino.

Em simultâneo, no respetivo perfil de Instagram, Diogo Amaral partilhou uma fotografia do filho dos dois atores, Oliver, dentro de um avião. Mais tarde, o intérprete, de 40, alertou os fãs de que tinha chegado às Maldivas.

“Acabei de chegar”, escreveu.

Recentemente, a atriz celebrou 36 anos esta terça-feira, 21 de dezembro, e não podia ter recebido um “miminho” melhor. A atriz foi surpreendida com uma declaração de Diogo Amaral. “A melhor de todas! Feliz aniversário!” elogiou.