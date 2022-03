Jéssica Athayde e Diogo Amaral voltam a estar juntos contra a obesidade infantil

Separados desde o nascimento do filho, Oliver, os atores Jéssica Athayde e Diogo Amaral voltam a juntar-se para ajudar na prevenção da obesidade infantil.

A Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) desafiou os atores Jéssica Athayde e Diogo Amaral, pais de Oliver de dois anos, para darem voz a duas personagens na primeira série de animação portuguesa, que tem como objetivo prevenir e combater a obesidade infantil.

As personagens “Sushi” e “Yoga”, dois super-heróis, ganham vida nas vozes de Jéssica e Diogo, nesta série de animação inspirada no projeto “Heróis da Fruta”, que há mais de dez anos previne a obesidade infantil nas escolas, promovendo o consumo de frutas e legumes nas quantidades diárias recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Adorei dar a voz à personagem Sushi e adoro o projeto Heróis da Fruta da APCOI. Hoje, mais que nunca, é fundamental formarmos os nossos filhos e incutirmos valores que se prendem com bons hábitos alimentares. Espero que este projeto ajude pais e filhos a serem mais saudáveis e que novos hábitos cheguem às casas de quem nos vai ouvir”, disse a atriz Jéssica Athayde a propósito da sua participação.

Para o ator Diogo Amaral “enquanto pai de duas crianças, poder dar a voz pelo projeto Heróis da Fruta é algo muito especial. Com o ritmo de vida atual, em que quase não temos tempo para nada, muitas vezes, esquecemo-nos do essencial, como a alimentação dos nossos filhos. Espero que esta ação da APCOI ajude a sensibilizar muitos pais e crianças e que as refeições fiquem mais coloridas”.