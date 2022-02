Jessica Athayde exibe mudança de visual

Depois de ter revelado que estava arrependida com o seu cabelo curto, Jessica Athayde muda de visual novamente. Veja como está a atriz agora.

A intérprete renovou o visual e, esta quinta-feira, revelou o resultado final na conta de Instagram, ao surgir com um corte de cabelo médio, com franja, e um tom castanho em vez do loiro habitual.

No início de 2020, Jessica Athayde optou por um corte de cabelo mais curto do que o habitual, deixando o comprimento acima do queixo. Essa foi mudança que, na altura, admitiu não apreciar.

Recorde-se que a atriz já tinha cortado o cabelo acima dos ombros, em julho do ano passado, um mês e meio após o nascimento do primeiro filho, Oliver, fruto da relação terminada com Diogo Amaral.

Na época, as opiniões dividiram-se mas vários seguidores afirmaram que a franja não é funcional na hora de cuidar do bebé.

