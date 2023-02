Jessica Athayde explica ausência do programa “Vale Tudo” (SIC)

Jessica Athayde explicou a sua ausência do programa “Vale Tudo”, da SIC. A atriz ficou a descansar da lesão no pé.

A atriz ficou de fora da emissão deste domingo do programa do terceiro canal, conduzido por João Manzarra. A intérprete explicou, no perfil de Instagram, que optou por ficar a descansar.

“Hoje vejo o ‘Vale Tudo’ de casa com o pezinho a descansar. Mas espero regressar para a semana”, escreveu, no InstaStories.

Na transmissão deste domingo, 12 de fevereiro, do formato “Vale Tudo” estiveram como concorrentes César Mourão, Renato Godinho, Diogo Valsassina, Cláudia Vieira, Andreia Rodrigues, Bárbara Branco, João Paulo Sousa e Inês Lopes Gonçalves.