Jéssica Athayde explica por que motivo fala inglês com o filho

Jéssica Athayde contou nas redes sociais que fala inglês com o filho, Oliver, e explicou ainda o motivo.

A experienciar a maternidade pela primeira vez, a atriz revelou, em vários vídeos partilhados no InstaStories, no Instagram, que é bilingue e por esse motivo fala inglês com o filho.

“Recebo centenas de mensagens a dizer: ‘Por que é que falas com o teu filho em inglês se estás em Portugal?’ Falo inglês com o meu filho porque sou bilingue, a minha mãe é inglesa. Só falamos inglês na minha família”, referiu.

“Como vou pôr o ‘puto’ numa escola portuguesa, assim poupo nas explicações e nas aulas de inglês”, acrescentou ainda.

Recorde-se que Oliver nasceu do relacionamento entre Jessica Athayde e Diogo Amaral, que terminou há um ano.