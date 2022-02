Jéssica Athayde explica “tatuagem vergonhosa” que fez quando tinha 20 anos

Jéssica Athayde explicou, esta sexta-feira, 23 de julho, a “tatuagem vergonhosa” que fez quando tinha 20 anos.

A atriz, de 35 anos, brincou com a influenciadora digital Madalena Abecasis que partilhou uma fotografia da sua silhueta. A intérprete esclareceu que não pode entrar no movimento da amiga porque tem uma tatuagem no rabo.

“Até entrava no teu movimento @madalena_abecasis mas tenho está tatuagem vergonhosa que me lembra todos os dias como eu era parva quando tinha 20 anos!” explicou. “Já a estou a tirar, sem grande resultado”, acrescentou.

A ex-companheira de Diogo Amaral aconselhou os seguidores a tatuarem só o nome dos filhos. “Aceitem-se como são ou desejam estar. Mas o melhor conselho que vos posso dar é, se vão tatuar nomes – só mesmo os dos filhos”, concluiu.