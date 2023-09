Jessica Athayde falha compromissos por estar infetada com covid-19

Jessica Athayde tem falhado “todos os compromissos” por estar infetada com covid-19. A informação foi divulgada pela própria, através das redes sociais.

Numa altura em que o Governo apela para a nova vacinação contra a covid-19, desta vez foi a atriz Jessica Athayde que, através das redes sociais, partilhou com os seguidores que está infetada.

“Estou a falhar todos os meus compromissos, porque estou com o ‘bicho’. Ele anda ai. E veio com tudo. Cuidem-se”, escreveu nas histórias do Instagram.

Recorde-se que, no início do mês, o cantor Rui Veloso também viu-se obrigado a cancelar concertos, no seguimento de uma infeção por covid-19. “Terceira vez que apanho o ‘bicho’. Quer dizer que temos que ter cuidado! Ele anda aí! Tinha três concertos que tiveram que ser cancelados este fim-de-semana”, escreveu, na altura.

Poucos dias antes de ser infetada, Jessica Athayde deixou uma mensagem especial ao enteado, Mateus, que completou nove anos.