Jessica Athayde completou 37 voltas ao sol e no seu perfil de Instagram a intérprete partilhou uma surpresa que recebeu.

A atriz foi acordada com um bolo de aniversário feito de cartão e decorado com desenhos do seu filho, Oliver, de três anos.

“Não podia ter pedido para acordar de melhor maneira. Olá 37”, escreveu como legenda.

Recorde-se que Oliver é fruto da relação que Jessica Athayde mantém com o também ator Diogo Amaral.