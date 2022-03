Jessica Athayde faz balanço das férias com o filho: “193773 birras por dia”

Jessica Athayde fez, esta quinta-feira, 4 de março, um balanço dos dias de férias que tem estado a desfrutar com o filho, Oliver, nos Açores.

A atriz viajou até aos Açores para relaxar na companhia do seu filho. No entanto, a intérprete confessou que não tem sido fácil porque o pequeno Oliver faz várias “birras” por dia.

“193773 birras por dia, não dorme muito bem desde que chegámos, mas come como um ‘bodybuilder’ até fruta já marcha. As palavras são gritadas e enjoa nas curvas de São Miguel que me limita um bocado”, escreveu.

“Passo o dia a tentar agradar a criança com programas e passeios, mas depois o que ele gosta mesmo é de saltar na lama, ver vacas e comer, comer, comer um bom peixinho”, prosseguiu.

“Viajar sozinha com um puto de um ano tem muito que se diga, mas estou tão cansada que fica para outra altura. Aqui sossegado a ver a vista”, rematou, referindo-se a Oliver que surge na foto.

Assim que chegou aos Açores, a intérprete esclareceu os seguidores que viajar até aquele local está dentro da legalidade e foi testada à covid-19. “A viagem já estava marcada e felizmente não tive de alterar, mas cumpri sempre tudo o que nos é pedido”, contou, ainda.

Lembre-se que Oliver é fruto da relação amorosa terminada entre a atriz Jessica Athayde e Diogo Amaral.