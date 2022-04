Jessica Athayde revela detalhes da festa de aniversário

Jessica Athayde revelou a primeira fotografia da festa de aniversário organizada esta segunda-feira, para celebrar os 35 anos.

A atriz completou, esta segunda-feira, 35 anos e, depois de ter assinalado a data no Instagram, decidiu festejar com amigas, assistindo a uma atuação de Carolina Deslandes no Mini Bar de José Avillez.

“Sabes que quando acabas a noite dos teus anos assim, é porque está tudo certo. O meu dia de anos angustia-me sempre e este ano acabou por ser uma das noites mais divertidas deste ano atípico. Tive um dia cheio de amor da minha família e amigos, balões, presentes, bolos, flores, mensagens, visitas inesperadas, telefonemas e cartões que aquecem o coração”, referiu na publicação.

“Jantei com 4 amigas e ouvimos a bonita a Carolina Deslandes a cantar, foi incrível num concerto intimista no minibar do José Avillez, foi tão bom que desejo a todos a possibilidade de a ver ao vivo em 2021”, acrescentou.

Na mesma publicação, a artista agradeceu ainda por todas as mensagens de felicitações que recebeu.