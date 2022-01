Jéssica Athayde: “Queria que o meu filho crescesse com os pais juntos”

Jéssica Athayde admitiu que queria que o seu filho, Oliver, crescesse com os pais juntos. No entanto, a atriz teve de colocar um ponto final na relação com Diogo Amaral, devido aos problemas de adição do ator.

A intérprete, que integra o elenco de “Princípio, Meio e Fim” (SIC), esteve à conversa com o apresentador Daniel Oliveira no programa “Alta Definição”, deste sábado. Depois de falar sobre a relação com o pai, a intérprete lembrou o namoro terminado com Diogo Amaral.

“A minha separação foi triste. Não foi por falta de amor. Foi porque comecei a perceber que a adição é uma doença para a vida e que não é só uma fase”, começou por esclarecer Jéssica Athayde.

“Ele estava a fazer o caminho dele, que não era compatível com o facto de estar a educar um bebé. Não queria que o meu filho crescesse com o mal-estar entre mim e o pai, que a certa altura existiu. Senti que não era justo”, prosseguiu, referindo-se aos problemas com as drogas de Diogo Amaral.

A profissional da SIC confessou ainda que gostava que o pequeno Oliver tivesse os dois pais como casal.

“Amava tanto o pai do meu filho. Queria que o meu filho crescesse com os pais juntos. Tive que me afastar, ele teve de encontrar o caminho dele e eu o meu. Acho que é por isso que conseguimos ser amigos. Tive de compreender o que se estava a passar”, concluiu.