Jéssica Athayde enfrenta fim de semana complicado por causa do filho: “Trocava na hora”

Jéssica Athayde enfrentou um fim de semana complicado por causa do filho, Oliver, que fez birra por estar doente. “Trocava na hora com ele”, admitiu a atriz.

Assim que terminou as gravações do novo projeto, a intérprete pegou na mala e foi ter com uma amiga para “matar saudades”. No entanto, a atriz foi apanhada de surpresa pelo filho que ficou doente.

“Acabei o projeto sexta-feira, enfiei-me no carro e siga com a criançada para matar saudades da Tâmara Castelo, que hoje em dia só conseguimos alimentar a nossa amizade via telefone ou com desculpas de consultas”, explicou, referindo de seguida que, “três horas depois” da chegada, Oliver “começou a sentir-se em baixo”.

“Ainda sem grandes sintomas e a Tâmara a encher a criança com óleos essenciais, rapidamente percebi que se tratava de uma gastroenterite. Tudo para o carro e siga de regresso para casa, no meio de febre e a sentir -se em baixo as birras confundem-se”, contou.

“Ora atira o carro à parede, ou o creme, a água, chora deitado no chão porque quer ir lá para fora e ainda não chegámos à idade de negociar e explicar que as decisões são tomadas para o bem dele. Respiro fundo e enquanto acontece a maior birra da vida abraço -o e medito”, assumiu. “Isto para não lhe dar uma palmada na fralda e não o pôr de castigo até aos 18 anos que era a minha vontade!” acrescentou.

“Já dorme ao meu lado, escolhe sempre os fins de semana para ficar doentinho. Digo isto tudo mas trocava na hora com ele e não há pior do que ver os nossos bebés doentes. Aposto que amanhã já está óptimo como se nada fosse… e eu com a minha sorte fico com a virose dele”, concluiu.

Lembre-se que Oliver é fruto da relação terminada entre Jéssica Athayde e Diogo Amaral.