Jessica Athayde: “Foi o João Manzarra que acabou comigo. Sofri, chorei e custou-me”

Depois de o apresentador ter feito revelações sobre o fim da relação, a atriz esclareceu que não terminou o namoro.

João Manzarra tinha afirmado no programa “5 Para a Meia-Noite” (RTP1) que foi Jessica Athayde a terminar o namoro. No entanto, a ex-namorada afirmou esta quinta-feira no mesmo formato que foi o apresentador quem terminou a relação amorosa.

“Foi o João Manzarra que acabou comigo. E sofri, chorei e custou-me. Mas, hoje em dia, somos tipo irmãos. Portanto, é possível”, revelou, em conversa com Filomena Cautela.

Recorde-se que João Manzarra e Jessica Athayde namoraram durante cerca de dois anos, tendo a relação chegado ao fim em 2013.

A profissional da TVI tem um filho, Oliver, de um ano, da relação terminada com o ator Diogo Amaral.

