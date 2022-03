Jessica Athayde exibe foto antiga da gravidez: “Enjoada, mal humorada e farta”

Um ano depois do nascimento do filho, a atriz Jessica Athayde recordou, esta quarta-feira, o período de gestação com uma fotografia antiga.

A intérprete já afirmou várias vezes que a primeira gravidez, de Oliver, foi uma fase díficil e, esta quarta-feira, voltou a destacá-lo ao partilhar no Instagram uma fotografia em que estava “enjoada, mal-humorada e farta”.

“Estava grávida, enjoada, mal-humorada e farta. Mas estava com um cabelo óptimo! Mais alguém ainda está a recuperar o cabelo?” pode ler-se na publicação.

Recorde-se que Oliver nasceu do relacionamento entre Jessica Athayde e o ator Diogo Amaral, que terminou há um ano.