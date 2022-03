Jessica Athayde encontra fotos do tempo dos “Morangos com Açúcar”

View this post on Instagram

Mudei de casa há pouco tempo e isso fez me revisitar tudo o que tinha, uma triagem do que vinha comigo para a minha casa nova. Tenho uma caixa com várias fotografias de todos os projectos que faço, e guardo com o maior carinho. Mas os morangos com açúcar será sempre o mais especial, talvez por ter sido o primeiro, por ter sido uma experiência que jamais vou ter igual e até hoje a Mimi ser tão acarinhada por várias gerações . Tenho o maior orgulho de ter feito parte deste projecto , de ter conhecido pessoas incríveis e outras nem tanto lol, mas estas recordações virão sempre para todas as casas para onde for viver. Vou partilhar aqui algumas imagens – desculpem a qualidade. Kiss kiss . P.s – não consigo tagar toda gente ❤️ @tvioficial.