Jéssica Athayde homenageia cão: “Foi cremado e transformado num bonsai”

Duas semanas depois da morte do cão, a atriz fez uma homenagem ao amigo de quatro patas de longa data ao cremá-lo e transformá-lo num bonsai.

Após se ter despedido de Júlio com uma dedicatória nas redes sociais, Jéssica Athayde recordou o cão numa publicação no Instagram e revelou que decidiu honrá-lo ao colocar as cinzas num bonsai sobreiro.

“Dizem que quando recebemos um bonsai significa um gesto de respeito e uma premonição de prosperidade, que são um símbolo de honra, paz, paciência, equilíbrio e harmonia. E também símbolo de felicidade. Foi assim que decidi honrar o Júlio. Foi cremado e transformado num bonsai sobreiro“, lê-se na legenda de uma fotografia.

Recorde-se que Jéssica Athayde tem um filho, Oliver, de um ano, do relacionamento terminado com o ator Diogo Amaral.