Jessica Athayde posa em lingerie e recebe elogios de João Manzarra

Jessica Athayde posou em lingerie incendiando as redes sociais. Até o antigo namorado e amigo João Manzarra se mostrou encantando.

A intérprete da TVI deixou, no perfil da rede social Instagram, os seguidores rendidos à sua silhueta com várias fotografias, em que surge com um body de renda preto. E os elogios fizeram-se sentir.

“Gosto mais do body”, atirou o apresentador. No entanto, João Manzarra não foi o único a comentar. Já a atriz Joana Ribeiro disse: “Olha, eu gosto mesmo mais de ti e tenho saudades!”

“Adoro. São lindos e ficam-te”, comentou a atriz Núria Madruga.

Recorde-se que Jessica Athayde e João Manzarra namoraram durante mais de dois anos. O ex-casal terminou a relação em 2013. Desde então, a amizade entre os dois é conhecida do público.

