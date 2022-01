Jéssica Athayde mostra a festa do primeiro aniversário de Oliver

Jéssica Athayde mostrou como correu a primeira festa de aniversário do seu filho, Oliver, que celebrou esta segunda-feira. Os amigos e caras conhecidas da atriz elogiaram a sua atitude de mãe.

A intérprete esteve em festa, esta segunda-feira, para festejar o aniversário do seu rebento. No perfil de Instagram, Jéssica Athayde exibiu o bolo de chocolate que encomendou para a festa.

“Quem é a mãe que dá chocolate ao Oli no dia que faz um ano? Sou eu! Vá só pão de ló de chocolate, mas mesmo assim o melhor de todos de todos. Obrigada, Carol”, escreveu a atriz na legenda.

Rapidamente, diversos amigos da intérprete elogiaram a foto. “Que giro, a fotografia pendurada na parede atrás de ti faz ‘efeito espelho’, ou seja, parece que é a tua nuca e cabelo refletidas”, comentou a apresentadora Rita Ferro Rodrigues.

“Que saudades do tempo em que também não dava! Agora é difícil resistir à pressão. Parabéns, giraços!” brincou o ator Pedro Lima. “Parabéns, coisa boa”, escreveu a fadista Gisela João.

Oliver é fruto do relacionamento terminado entre Jéssica Athayde e Diogo Amaral. No entanto, este é o segundo filho do ator. Lembre-se que o intérprete já é pai e Mateus, que nasceu durante a antiga relação com Vera Kolodzig.

LEIA TAMBÉM: