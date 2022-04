Jéssica Athayde não descarta regresso à TVI: “Não há mágoa”

Jéssica Athayde não descartou a possibilidade de voltar à TVI para trabalhar como “freelancer” depois de ter terminado o contrato com a estação privada.

A atriz, de 35 anos, admitiu, durante a apresentação da nova grelha da SIC, que não coloca de parte a hipótese de “um dia” regressar à estação de Queluz de Baixo para um novo projeto.

“Estou a fazer coisas para a SIC, mas também vou fazer coisas para a RTP e, quem sabe, voltar um dia a fazer com a TVI. Não há mágoa”, afirmou, em conversa com os jornalistas no evento.

A intérprete terminou, recentemente, as gravações da terceira temporada da série “O Clube”, da plataforma de streaming OPTO. A artista já tinha revelado que não tinha problemas em beijar “homem, mulher ou uma parede”.

“Das primeiras coisas que me disseram quando comecei a trabalhar foi: ‘Jéssica beijar um homem, uma mulher ou uma parede é a mesma coisa’. Tudo depende daquilo que tu projetas”, partilhou.

Além da intérprete, também fazem parte do elenco Lourenço Ortigão, Luana Piovani, Vera Kolodzig, Ana Marta Ferreira, Maria Dominguez, Beatriz Godinho e Índia Branquinho.

Recorde-se que Jéssica Athayde ficou conhecida depois de fazer parte do elenco da série “Morangos com Açúcar” (TVI), em 2005. A atriz desvinculou-se da estação privada no ano passado.