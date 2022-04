Jessica Athayde vai passar Natal separada da mãe: “Preferimos não correr riscos”

Jessica Athayde revelou, esta terça-feira, 15 de dezembro, que vai passar o Natal separada da sua mãe para não colocar em risco a saúde da progenitora.

Depois de já ter revelado que não ia reunir a família toda no Natal, a atriz, de 34 anos, decidiu que nem se quer vai estar com a sua mãe para evitar ao máximo qualquer contágio.

“Ontem ficou decidido aqui em casa que não passaríamos com a minha mãe. É triste, claro, mas sinceramente preferimos não correr riscos e continuar com a bifa por cá muito mais anos do que levarmos o bicho sem sabermos para ao pé dela. Será um natal FaceTime ou Zoom”, explicou.

Prontamente, na secção de comentários, houve internautas que concordaram com a atitude de Jessica Athayde.

“Igual… Vamos esperar mais um pouco, para depois nos abraçamos em segurança”, escreveu um seguidor. “Grande gesto! Eu também já decidi estar distante da minha mãe, pois ela passou a estar no grupo de risco! Mais vale prevenir, que depois chorar! Sejam todos conscientes”, comentou uma fã.

Afastada há algum tempo do pequeno ecrã, a intérprete tem dedicado o seu tempo ao filho, Oliver, fruto da ex-relação com o também ator Diogo Amaral.