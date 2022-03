Jessica Athayde confirma ser a nova jurada do “Dança com as Estrelas”

Jessica Athayde revelou que será uma das juradas da próxima edição do “Dança com as Estrelas” e esclareceu os rumores de que teria substituído Alexandra Lencastre.

A atriz anunciou, esta quinta-feira, na conta de Instagram que não houve qualquer “zanga”, “troca” ou “coisas feias” com Alexandra Lencastre sobre o papel de jurada do programa da TVI.

“Os boatos são mentira, não há trocas, nem zangas, nem coisas feias. Existe apenas uma nova jurada a juntar-se ao programa, onde dancei com o Oli na barriga! E sim! Sou eu”, revelou.

A intérprete está ansiosa pelo arranque do formato. “Não podia estar mais feliz e entusiasmada em regressar a um programa que adoro e que foi, também, a minha despedida da televisão. […] Cá estarei para vos trazer o meu sentido de humor, as minhas bacoradas, sempre com um sorriso na cara. Mal posso esperar”, acrescentou.

https://www.instagram.com/p/B8PMzjNBfxb/

Recorde-se que Alexandra Lencastre já tinha comentado publicamente os rumores, garantindo que Nuno Santos não a trocou por “uma cara mais nova para o papel de jurada”.

“Fui convidada a participar no programa, não tendo podido aceitar esse convite, por já ter há muito agendada uma semana de férias que me permitirá descansar entre a novela que acabo agora de gravar e o início de novos projetos. A TVI ainda me perguntou se poderia abdicar dessas férias, mas tive de declinar a proposta que me foi feita”, afirmou.

