Jessica Athayde ousa e exibe soutien em vídeo

Jessica Athayde usou a ferramenta “stories” do Instagram para partilhar com os seus seguidores um momento mais ousado e revelador.

A atriz, que está a gravar a série “O Clube”, da SIC, mostrou num vídeo o soutien que estava a usar e acabou por revelar parte do peito. Justificou esta ação como “influência” da série em que está a trabalhar.

“E a influência que esta série que eu ando a fazer, ‘O Clube’, tem em mim, é que eu agora mesmo usando a minha cuequinha meia da avó, saí de casa a usar este soutien”, referiu.

No entanto, não se ficou por ai e terminou o vídeo com uma frase que deixou os seguidores intrigados. “Não é só a outra que anda a mostrar as maminhas na Internet”, disse.

Mais tarde, a artista revelou que se estava a referir à sua amiga Madalena Abecasis.