Jessica Athayde partilha desenho feito pelo enteado: “Afinal não sou a madrasta má”

Jessica Athayde enterneceu quem a segue ao partilhar um desenho feito pelo seu enteado. “Afinal não sou a madrasta má”, brincou.

A atriz, que mantém uma relação com o ator Diogo Amaral, provou assim que tem uma boa ligação com Mateus, filho mais velho do companheiro e da atriz Vera Kolodzig.

A intérprete mostrou um desenho feito pelo menino no qual retratou o pai, Jessica Athayde e o meio-irmão Oliver, através de uma imitação dos três mosqueteiros.

Na legenda, a artista brincou com a situação: “Afinal não sou a madrasta má”.

De notar que Oliver é o filho de Jessica Athayde e Diogo Amaral.