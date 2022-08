Jessica Athayde partilha encontro com curandeiro: “Sinto-me melhor”

Jessica Athayde encontra-se em Bali, Indonésia, a desfrutar de uns dias de férias e são várias as experiências que tem vido a partilhas com os fãs.

Esta sexta-feira, 19 de agosto, não foi exceção e referiu, no perfil de Instagram, que se encontrou com um curandeiro.

“Curandeiros. Antes de começar só quero dizer que já levei muitas banhadas, mas também já me cruzei com algumas pessoas especiais”, começou por explicar.

“Nesta viagem fiz uma descoberta incrível Estava a ir a pé do meu hotel até ao yoga barn que é uns dez minutos a pé (depois falo-vos do hotel) e cruzei-me com o curandeiro Maapun”, contou.

“Sentei-me numa sala que parecia duvidosa mas pensei que não tinha nada a perder.

O Maapun perguntou-me: ‘Qual é o teu problema?’ Pensei que se começasse a falar muito ficava lá a tarde toda então foquei-me numa única situação. Paguei por uma hora 200 rupiahs. Deve dar uns 15 euros, mas ficou comigo mais tempo”, acrescentou.

“Só sei que me sinto melhor e com muita vontade de voltar infinitas vezes. […] No próximo ‘post’ vou deixar-vos outra dica de outro tipo de cura que faço religiosamente sempre que vou a ubud, se quiserem claro. Deixem-me o vosso feedback”, rematou.