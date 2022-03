Jéssica Athayde partilha mensagem de voluntária na Ucrânia

Jéssica Athayde tem acompanhado a guerra na Ucrânia atentamente e, esta terça-feira, 8 de março, partilhou uma mensagem que recebeu de uma voluntária no local.

A atriz, de 36 anos, publicou, no InstaStories, ferramenta do Instagram, o apelo de uma voluntária na Ucrânia.

“Estivemos em reunião com vários pontos de campos de refugiados e aqui vai a informação: Para quem está a fazer envios por ONG’s, Bombeiros, etc, por favor, não enviem roupa que não seja quente. Estão temperaturas negativas. Roupa que não seja quente só atrapalha e as ONG’s não fazem a triagem, portanto, não mandem mesmo. Só roupa quente”, começa por dizer a voluntária.

“Quanto a coisas que se precisa sempre: tudo para bebés, roupa muito quente e muitas mantas e cobertores. Esqueci-me de dizer água e esfregonas. Precisamos muito de esfregonas, temos muitas pessoas a vomitar. Obrigada por tudo”, rematou a voluntária.