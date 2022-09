Jessica Athayde partilha reencontro com Helena Costa

Jessica Athayde partilhou nas redes sociais o reencontro com Helena Costa ao mesmo tempo que recordou uma das personagens mais icónicas da atriz.

A intérprete publicou no InstaStories, ferramenta do Instagram, uma fotografia ao lado da amiga e atriz.

“Encontrei a Mónica. Está bem mais porreira”, brincou Jessica Athayde.

Recorde-se que Mónica era a personagem interpretada por Helena Costa na série juvenil “Morangos com Açúcar”, na TVI. Marta Faial e Jessica Athayde também participaram na trama e davam vida a Daniela e Mimi. As três personagens formavam um grupo que no Colégio da Barra, escola onde se passava a ação, era conhecido como as “Popstar’s”.