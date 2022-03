Jessica Athayde passeia na praia com o filho

Jessica Athayde passeou pela primeira vez com o filho, Oliver, depois de cerca de um mês em quarentena para prevenção da Covid-19.

A atriz partilhou um vídeo nas redes sociais no qual revelou que levou o bebé de onze meses até à praia. Nas imagens, Jessica Athayde surge a andar pela areia com Oliver ao colo, com o mar como plano de fundo.

Oliver é fruto da relação terminada entre Jessica Athayde e Diogo Amaral. O ator é ainda pai de Mateus, de seis anos, do namoro terminado com Vera Kolodzig.

Recorde-se que o intérprete de “Terra Brava” (SIC) esteve temporariamente na casa de Jessica Athayde para estar com o filho mais novo, Oliver, devido à Covid-19.

