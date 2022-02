Jessica Athayde posa em lingerie e arrasa nas redes sociais: “Estou a encolher a barriga”

A atriz experimentou a nova roupa interior de uma conhecida marca de lingerie e deixou os fãs de queixo caído.

São as fotos virais do dia na Internet: Jessica Athayde experimentou a nova roupa interior de uma conhecida marca italiana e as redes sociais “pegaram fogo”, com muitos elogios à sensualidade da intérprete da TVI.

“Tão sexy”, “estás a arrasar, Jessica” ou “que mulherão” foram alguns dos muitos elogios ouvidos pela profissional do quarto canal.

“A minha roupa interior não é por norma a mais sexy, sou adepta do confortável como já disse várias vezes. Mas um dia não são dias, e hoje decidir dar tudo em rendas e usar o presente que a Intimissimi me deu”, começou por referir Jessica Athayde.

“Giro não é? E sim, estou a encolher a barriga. Qual gostam mais? O conjunto ou o body?”, rematou a atriz.