Jessica Athayde revela que só abre as prendas no dia de Natal

Jessica Athayde revelou que só abre as prendas em sua casa no dia de Natal, 25 de dezembro. A atriz mantém a tradição inglesa que herdou da mãe.

Depois de ter adiantado que iria passar esta época festiva longe da sua progenitora, a intérprete, de 35 anos, contou, no perfil de Instagram, que para si o Natal não se comemora a dia 24.

“Não tenho Natal na noite de 24, não existe. O nosso Natal é dia 25. E dia 26 fazemos boxing day”, disse a profissional da TVI, após um seguidor ter levantado a questão no Instastories.

Jessica Athayde explicou ainda que vai passar esta quadra natalícia com o seu irmão, cunhada e o filho, Oliver, que é fruto da sua relação terminada com o também ator Diogo Amaral.

A atriz já tinha partilhado com os seguidores que iria passar este Natal sem a sua mãe devido à covid-19. “Preferimos não correr riscos e continuar com a bifa por cá muito mais anos do que levarmos o bicho sem sabermos para ao pé dela. Será um natal FaceTime ou Zoom”, disse.