Jessica Athayde lembra gravidez: “Vomitava 20 vezes ao dia”

Jessica Athayde lembrou, esta quarta-feira, a gravidez e a forma como correu essa experiência. “Tinha contrações, e não via a hora de despachar o ‘assunto’”, afirmou.

A viver a primeira vez a maternidade desde que deu à luz ao pequeno Oliver, a intérprete tem aproveitado ao máximo para partilhar alguns episódios com os seguidores no perfil de Instagram.

Desta vez, a atriz recordou os sintomas da gestação. “Há um ano ainda estava na barriga, eu refilava de manhã à noite, vomitava 20 vezes ao dia, sentia-me sempre com uma ressaca daquelas que juras a Deus no chão da casa de banho que nunca mais bebes. Tinha contrações, e não via a hora de despachar o ‘assunto’” admitiu.

https://www.instagram.com/p/CA-vp9qheZ8/

Agora, Jessica Athayde garantiu que voltava a passar por tudo outra vez. “Se soubesse o que sei hoje… agora, com o miúdo que está quase a fazer um ano, passava por tudo outra vez as vezes que fosse preciso, adiantou.

“Talvez devesse ser indiferente à chegada de um ano, mas aqui a loira está bem emocional. Dia 8 preparem os baldes para vomitarem com tantas demonstrações de amor. Mais alguém a festejar dia 8?” questionou, referindo-se ao aniversário de Oliver.

Recorde-se que o pequeno Oliver é fruto da ex-relação entre Jessica Athayde e Diogo Amaral.

