Jessica Athayde: “Quem tem cabeça para ir sair à noite?”

Jessica Athayde criticou quem encheu os bares do Cais do Sodré, na noite de sexta-feira, apesar das recomendações da Organização Mundial de Saúde para se evitarem grandes concentrações de pessoas devido ao Covid-19.

A atriz usou as redes sociais para lamentar que as pessoas continuem a reunir-se em grupos, ignorando as recomendações das entidades de saúde do novo coronavírus e alertou os seguidores para a importância de se manterem em casa.

“É impossível dizer que não mete respeito tudo o que está acontecer. […] O que mais desejo é que toda gente faça a sua parte, não custa assim tanto seguir as indicações que nos dão”, começou por escrever Jessica Athayde na legenda de uma fotografia publicada na conta de Instagram.

“Quando vejo imagens de malta a ir beber copos só penso: Como? Quem tem cabeça numa altura destas para ir sair à noite e divertir-se? Não se aperceberam da gravidade da situação? Queremos contribuir para piorar ainda mais está situação?”, acrescentou.

A jurada do “Dança com as Estrelas” apelou ainda à “união”. “Somos melhores do que isso.

Por favor isto é altura de união, vamo-nos ajudar e proteger.”

