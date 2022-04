Jéssica Athayde mostra reação do filho à nova decoração do quarto: “É um hotel?”

Jéssica Athayde decidiu mudar a decoração do quarto e mostrou o resultado final no perfil de Instagram. Quem pareceu gostar da mudança foi o filho da atriz, Oliver.

A artista, de 36 anos, publicou um vídeo, esta segunda-feira, 11 de abril, em que não só partilha as mudanças daquela divisão da casa como a reação do filho, que é fã de quartos de hotel.

“Estou fora o dia todo e como tenho partilhado a Maria Do Mar tomou conta do meu quarto e a primeira reação foi esta… Só vou conseguir ver o meu quarto novo à noite, mas tenho a certeza que vou amar todos os detalhes. Atenção que o Oli adora hotéis. Desejosa de ver o meu candeeiro novo. E verde é a minha cor preferida”, contou.

No vídeo é possível ouvir-se Oliver, de dois anos, surpreendido e a perguntar: “É um hotel?”

Recorde-se que o filho é fruto da relação amorosa com Diogo Amaral. Contudo, o ator é ainda pai de Mateus, que resultou do relacionamento terminado com a também atriz Vera Kolodzig.