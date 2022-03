Jessica Athayde recebe comida caseira da mãe em casa

Jessica Athayde foi surpreendida esta sexta-feira pela mãe, que lhe entregou comida caseira no portão de casa.

Em isolamento social devido à pandemia de Covid-19, a atriz revelou nas redes sociais que a mãe preparou-lhe uma das suas comidas favoritas, um prato “tipicamente inglês”.

“Entrega de comida caseira da minha mãe. Deixou no portão, ligou-me e disse vem cá fora. E lá estava, de luvas e máscara, só para nos deixar comida tipicamente inglesa, que tinha feito e que sabe que adoro… E ver o neto, claro, à distância”, escreveu a, também, jurada do “Dança com as Estrelas” na legenda de uma fotografia publicada na conta de Instagram na qual surge com Oliver ao colo, a despedir-se da mãe.

Recorde-se que Oliver nasceu da relação terminada entre Jessica Athayde e Diogo Amaral. O ator é, também, pai de Mateus, de seis, da antiga relação amorosa com Vera Kolodzig.