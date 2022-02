Jéssica Athayde recebe mensagem emotiva de internauta: “Acho que me salvou a vida”

Jéssica Athayde recebeu, esta quinta-feira, 10 de fevereiro, uma mensagem emotiva de um internauta a dizer que a atriz lhe salvou a vida sem saber.

De forma a explicar o porquê de partilhar a sua vida no perfil de Instagram, a artista publicou duas mensagens que recebeu de cibernautas em que dizem que esta foi importante para a sua vida.

“Olá, Jéssica. Espero que leia esta mensagem. Graças a si vou fazer uma viagem sozinha, só tenho a agradecer. Pode parecer um exagero, mas tenho a certeza que ajudou muito a salvar-me a vida. Muito, muito obrigada”, afirmou um fã.

“Comecei a ser seguida por uma psicoterapeuta graças a si. E agora vou fazer uma viagem sozinha, também graças a si”, acrescentou outro.

A artista tem estado de férias na Madeira com o companheiro, Diogo Amaral, o filho, Oliver, e o filho do namorado, Mateus. Desde que chegaram à ilha, o casal tem partilhado vários momentos de diversão com os fãs.