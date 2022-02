Jéssica Athayde regressa a casa após quase uma semana no hospital com o filho

Jéssica Athayde revelou que está de regresso a casa após quase uma semana no hospital com o filho, Oliver.

A atriz usou as redes sociais para revelar que o filho, de dois anos, esteve internado durante cinco dias no Hospital de Cascais. No entanto, destacou que já se encontra em casa a recuperar.

“Cinco dias depois estamos em casa. Já está a recuperar em casa e não foi covid. […] Não existe pior do que vermos os nossos bebés doentes e a minha admiração por todas as mães que vivem diariamente nessa luta é infinita. Não há nada mais importante do que a saúde”, pode ler-se na publicação.

“E viva os iPads, Baby TV, YouTube, Disney”, acrescentou ainda.

Oliver é o filho em comum de Jéssica Athayde e Diogo Amaral. O ator é ainda pai de Mateus.