Jessica Athayde: “Estou com um respeitinho para o que vem em 2021”

Jessica Athayde admitiu, esta terça-feira, 8 de dezembro, estar cansada deste ano e com muito respeito para o que vai acontecer em 2021.

Com o aproximar do final do ano, a atriz, de 34 anos, confessou, no perfil da rede social, que está cansada de 2020 depois do impacto que a pandemia da covid-19 teve a nível mundial.

“Não sei como está o vosso espírito por aí, mas em 2019 só queria que o ano acabasse, achava que era impossível 2020 ser mais desafiante mas estava redondamente enganada”, afirmou.

“Dito isto estou com um respeitinhoooooooo para o que vem aí agora em 2021… Vocês? Já pensam no próximo ano? Ou são todos super bem resolvidos e só vivem o presente”, acrescentou.

Jessica Athayde tem estado afastada do pequeno ecrã por estar dedicada ao primeiro filho, Oliver, fruto da ex-relação com Diogo Amaral. Recentemente, a atriz celebrou o aniversário do ex-namorado.