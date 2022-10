Jessica Athayde responde à letra a seguidora: “Não estás boa da cabeça”

Jessica Athayde partilhou a imagem de um raio-x do filho Oliver, no entanto, houve quem não gostou da partilha do intérprete.

Na caixa de comentários Jéssica Athay de respondeu ainda à seguidora que a criticou.

” Sou só eu, ou o raio-x do Oli parece uma obra de arte”, escreveu como legenda de sua publicação.raio-x do Oli parece uma obra de arte”, escreveu como legenda da sua publicação.

Porém, de seguida uma seguidora atirou:”És só tu, Jessica Athayde. Não sei o que aconteceu, mas o cérebro de uma criança tão pequena e anda mais com uma exposição tão grande, parece-me mau e criança Só em Portugal é que ainda se acha graça ao raio-X (mais melhor) e se pede ao médico, quase por favor, para se fazer mais um”.

“Não está boa da cabeça. Alguma vez eu faria um raio-X filho só porque sim”, respondeu à atriz.