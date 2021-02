Jessica Athayde revela alcunhas do filho

Jessica Athayde revelou algumas das alcunhas ternurentas que usa para se dirigir ao filho, Oliver.

Desde o nascimento do filho, no passado mês de junho, que a atriz da TVI tem partilhado vários momentos da primeira experiência na maternidade e, esta quinta-feira, revelou os nomes que usa como alcunha do bebé, de sete meses.

“Gordini, gordo, tartaruga, Oli, macaquinho, Oliver (quase nunca), bebe da mãe, bochechas, fofo… Aqui em casa vale tudo”, admitiu na descrição da mais recente fotografia de Oliver publicada na conta de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B7rNnxGhiKV/

No entanto, sobre as alcunhas que o bebé poderá usar para dirigir-se à mãe, Jessica Athayde admite que insisto com o “mummy”. “Mas se ele me quiser chamar ju ju ju (Júlio) ou bá bá bá (Bali) eu derreto-me na mesma. Que venha a mamã ou mamazinha. Não quero saber. Ele pode tudo Bebé mais bem-disposto de sempre”.

Oliver é fruto da relação terminada entre a atriz e o também ator Diogo Amaral. O intérprete que integra o elenco de “Terra Brava” (SIC) é ainda pai de Mateus, de cinco anos.

LEIA TAMBÉM: