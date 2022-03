Jessica Athayde revela destino da primeira viagem com o filho

View this post on Instagram

Fica confuso onde estão as pernas os braços o pescoço eu sei. Não é a melhor fotografia mas estou tão feliz depois de ter dado este primeiro mergulho do ano 2020 que é mesmo pelo seu significado. Que fique aqui registado a minha felicidade de estar de regresso à madeira, ao mesmo hotel onde estava quando descobri que carregava o Oli no forno. ❤️ Muito amor para todos . . . #oliverthetraveler #babyoliver #motherhood #jessyjamesblog #anotherdayinthehood #sea #salty #happy #love #tapforlabels