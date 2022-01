Jessica Athayde revela e reage a vídeo de agressão em creche

Jessica Athayde partilhou e reagiu ao vídeo de uma educadora que, numa creche do Pombal, em Oeiras, terá agredido uma criança.

A atriz, de 35 anos, publicou o vídeo no InstaStories, uma ferramenta do Instagram, e mostrou-se revoltada com a situação.

“Isto não é com o meu filho, mas é quase como se fosse. Tenho vontade de entrar na escola e desfazer esta gaja. Não há explicação para uma coisa destas acontecer numa creche”, começou por dizer.

“É muito triste que isto aconteça” continuou. A intérprete deixou ainda o alerta para que quem saiba de mais casos do género também denuncie.

Entretanto, o Centro Social Paroquial de Oeiras (CSPO) já se retratou e afirma que a funcionária em causa está suspensa.

“A Direção do CSPO quer desde já deixar claro que as alegadas práticas, totalmente contrárias aos valores e princípios que a instituição professa, são tratadas, a confirmarem-se, ao abrigo de uma política de ‘tolerância zero’ na forma como entende lidar com situações de natureza semelhante, passadas, presentes ou futuras”, lê-se no comunicado.

Foi também aberto um processo de averiguação para o apuramento dos factos que, alegadamente, ocorreram.