Jéssica Athayde revela estar “de coração apertado” com o filho doente

Jéssica Athayde revelou que o filho tem vivido dias desafiantes devido ao desconforto provocado por questões de saúde.

O filho da atriz, de um ano, está a passar por uma fase difícil. A artista revelou, no perfil de Instagram, que esteve nas urgências durante o fim de semana com o bebé devido a “febres, ranhos e tosse”.

“Febres infinitas, ranhos e tosse, ida às urgências, mandar vir fast food para mim, fazer comidas saudáveis e cheios de nutrientes para ele ficar melhor, mas que nunca quis comer”, contou a atriz.

“De coração apertado a ver o gordo doente. Televisão a mais porque desenhos de carros e construções de Legos não preenchem um dia inteiro do Oli, vimos a rua pela janela, só de manhã apanhamos um bocadinho de ar para ver as galinhas e as flores da nossa vizinha dona Antónia”, acrescentou. “E o sofá sobreviveu a isto tudo, ainda branco”, completou.

Oliver nasceu da relação terminada entre Diogo Amaral e a atriz Jéssica Athayde. O intérprete é também pai de Mateus, de seis anos, do casamento também finalizado com Vera Kolodzig.