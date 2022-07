Jessica Athayde revela estar doente: “A minha noite foi horrível”

Jessica Athayde revelou estar doente depois de ter apanhado uma virose do seu filho, Oliver. A atriz adiantou que teve uma “noite horrível”.

A intérprete, de 36 anos, está em casa fechada por estar doente. Nos últimos dias, a artista tentou combater a “virose” mas acabou por ficar pior, tal como contou no perfil de Instagram.

“Apanhei uma virose qualquer do meu filho. Estou a passar mal”, começou por explicar, no InstaStories. “A minha noite foi horrível e a tarde de ontem foi para esquecer. Andei a lutar contra estar doente durante uns dias mas ontem já não deu”, acrescentou.

Há uma semana, o filho Oliver esteve doente e a artista desabafou sobre o episódio junto dos seguidores. “Vírus 172763738228282829938473”, escreveu, de forma irónica, nas redes sociais.

Oliver é fruto do relacionamento amoroso entre Jessica Athayde e o também ator Diogo Amaral. Por sua vez, o artista também é pai do filho mais velho, Mateus, que nasceu durante a relação terminada com Vera Kolodzig.