Jessica Athayde revela fotos da festa de aniversário “drag queen”

Jessica Athayde revelou as primeiras fotografias da festa de aniversário, organizada no sábado, inspirada nas “drag queen”.

A atriz completou 34 anos e, pela primeira vez, decidiu celebrar a data com uma festa temática organizada no Drag Taste Lisbon, dedicada às “drag queen”. No Instagram, a intérprete da TVI revelou algumas fotografias e admitiu ainda que “não podia estar mais feliz”.

“Para uma primeira festa de anos. […] Foi tudo o que queria e tive uma tarde super feliz. As divas/rainhas lindonas do Drag Taste superaram todas as minhas expectativas, senti muito amor, dancei, abracei, e tive com um sorriso na cara o tempo todo. Um enorme obrigada a todos os que se juntaram na pista, talvez depois desta festa volte a fazer outra para o ano”, escreveu na descrição da publicação

https://www.instagram.com/p/B6XsazChGkI/

No evento estiveram presentes várias figuras públicas como Rui Maria Pêgo, Inês Castel-Branco, Conan Osíris, Sofia Ribeiro, entre outras.

Recorde-se que Diogo Amaral assinalou publicamente o aniversário da ex-namorada com uma dedicatória. O ator partilhou uma fotografia amorosa de Jessica Athayde com o filho em comum, Oliver, ao colo.