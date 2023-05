Jessica Athayde revela “momentos feios” com António Costa durante o concerto dos Coldplay

Jessica Athayde partiu em defesa de António Costa que, durante o concerto dos Coldplay, foi alegadamente alvo de comentários desagradáveis.

Jessica Athayde marcou presença no segundo concerto dos Coldplay, no Estádio Cidade de Coimbra, e, apesar de ter lançado críticas positivas à organização e ao espetáculo, houve uns “momentos feios” que a atriz destacou nas suas histórias do Instagram.

“Os portugueses… Estava lá o António Costa e houve assim ali uns momentos um bocado meio feios”, começou por dizer.

“As pessoas vão aos concertos para se divertir, mas depois algumas bebem um bocadinho demais e descontrolam-se, mas não foi o meu caso”, rematou.

A atriz, que se fez acompanhar por Diogo Amaral, saiu do recinto um pouco antes de terminar o espetáculo para evitar filas, mas afirmou que correu tudo bem: “Se tiverem oportunidade, vão ver o concerto, vale muito, muito a pena”.