Jéssica Athayde revela o primeiro desenho do filho

Jéssica Athayde partilhou nas redes sociais uma fotografia do primeiro desenho do filho, Oliver.

A experienciar a maternidade pela primeira vez, a atriz tem destacado alguns momentos importantes do crescimento do filho e, esta quinta-feira, 15 de abril, revelou que, com apenas um ano, este já fez o primeiro desenho na escola.

“Primeiro desenho da escola”, pode ler-se na publicação da artista, na qual mostra pinceladas em aguarela das cores verde, azul e amarelo.

Oliver, de um ano, nasceu do relacionamento terminado entre Jéssica Athayde e Diogo Amaral. O ator é ainda pai de Mateus, de seis anos, da relação também terminada com Vera Kolodzig.