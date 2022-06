Jessica Athayde revela que o filho Oliver está doente

Jessica Athayde revelou, esta quarta-feira, 29 de junho, que o filho está em casa doente com um novo vírus. A atriz partilhou uma fotografia de Oliver ao seu colo.

A atriz, que integra o elenco da novela “Lua de Mel”, teve um dia ocupado porque o seu filho contraiu um novo vírus e está doente. No perfil de Instagram, a intérprete publicou uma imagem do mais novo.

“Vírus 172763738228282829938473”, escreveu, de forma irónica.

Oliver é fruto do relacionamento amoroso entre a intérprete e o também ator Diogo Amaral. Por sua vez, o artista também é pai do filho mais velho, Mateus, que nasceu durante a relação terminada com Vera Kolodzig.

Jessica Athayde foi uma das caras conhecidas que cancelaram a sua colaboração com a marca de suplementos desportivos Prozis, devido à posição do fundador Miguel Milhão, que se assumiu contra o aborto nas redes sociais.

Além da atriz, também Diana Monteiro, Marta Melro, entre outas figuras deixaram de trabalhar com a empresa e criticaram fortemente as palavras do empresário.