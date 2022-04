Jéssica Athayde fala sobre rivalidade com Rita Pereira: “Já ouvimos a voz uma da outra”

Jéssica Athayde revelou, esta terça-feira, 28 de setembro, que já conseguiu trocar algumas palavras com Rita Pereira e ouvir a voz da colega de profissão.

A rivalidade entre as atrizes é do conhecimento público. Isto depois de Jéssica Athayde ter revelado no “videocast” “É Preciso Ter Lata”, de Rita Rugeroni e Pedro Ribeiro, no YouTube, que a relação de amizade entre as duas terminou sem saber porquê.

Agora, a atriz, de 35 anos, atualizou a rivalidade com a também apresentadora, durante a sua passagem pelo programa “As Três da Manhã”, da Rádio Renascença. “Jéssica, dizes que a Rita Pereira não te fala, mas isso é uma sorte, não é?” questionaram Inês Lopes Gonçalves, Ana Galvão e Joana Marques.

A artista, que integra a terceira temporada d’”O Clube”, da plataforma de streaming OPTO, respondeu, prontamente, que já estiveram num evento juntas e trocaram algumas palavras.

“Por acaso estivemos num evento e, por acaso, até tivemos uma cena tipo: Olá, estás boa? Tudo bem? O teu filho? […] Portanto, já ouvimos a voz uma da outra… Pelo menos”, contou.