Jessica Athayde: “Ser honesto passou a ser desculpa para ser maldoso”

Jessica Athayde deixou uma mensagem aos críticos das redes sociais, apelando ao uso “positivo” das plataformas.

Desde que se estreou como jurada no “Dança com as Estrelas”, a atriz é uma figuras públicas que mais críticas recebe na conta de Instagram e, esta terça-feira, fez um desabafo.

“Existem pessoas muito chatas neste Instagram, […] sempre a criticarem-se uns aos outros”, começou por escrever na legenda da mais recente fotografia.

“Usem esta plataforma de forma positiva, para comunicar, inspirar, partilhar, alertar. Ser honesto passou a ser uma desculpa para se ser maldoso gratuitamente. Sejam felizes. Não se comparem e vivam a vida que nunca sabemos quanto tempo vamos andar por cá”, aconselhou.

Recorde-se que Jessica Athayde veio substituir Alexandra Lencastre no “Dança com as Estrelas”. Quando foi anunciada a nova jurada do programa da TVI, a intérprete garantiu que não houve qualquer “zanga”, “troca” ou “coisas feias”.

Contudo, Alexandra Lencastre já tinha comentado publicamente os rumores, garantindo que Nuno Santos não a trocou por “uma cara mais nova para o papel de jurada”.

