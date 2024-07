Jessica Athayde sobre a ansiedade: “Ás vezes preciso de uma ajuda”

A viajar em trabalho, Jessica Athayde gravou o quarto e houve um pormenor que não passou despercebido aos olhos dos fãs. A atriz explicou que sofre de ansiedade.

Os seguidores repararam numa caixa de Victan no quarto de Jessica Athayde. Nas histórias do Instagram, a atriz, de 38 anos, explicou que sofre de ansiedade e toma comprimidos SOS: “Por mais que faça ioga, medite, faça pilates, vá nadar… às vezes preciso de uma ajuda, que é um comprimido receitado pelo meu psiquiatra com o apoio da minha psicóloga”.

Devido às inúmeras mensagens com que foi surpreendida, a intérprete decidiu deixar o vídeo no feed. “Senti tanto amor da vossa parte que achei por bem abrir aqui os comentários para vocês mostrarem esse amor todo a quem também precisa, a quem tem vergonha de tomar medicação, a quem tem vergonha de pedir ajuda, que vá ler esse comentário vosso e que não se vá sentir tão sozinha”, referiu.

“Deixo também várias sugestões não sendo médica claro, que a prática de desporto ajuda muito, serem seguidos por profissionais é essencial, existem medicinas alternativas e terapias que também podem funcionar para ti, mas nunca te automediques”, concluiu.