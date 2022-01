Jéssica Athayde: “Tenho febre e todos os sintomas”

Jéssica Athayde revelou, esta segunda-feira, 18 de outubro, que está doente com uma gastroenterite. “Sinto que levei com um camião”, contou.

O intérprete, de 35 anos, dividiu com os seguidores o momento que está a viver. No perfil de Instagram, a artista contou que está com “febre e com todos os sintomas”.

“Gastro! Sinto que levei com um camião em cima. Tenho febre e todos os sintomas. Mesinhas? Amor de mãe”, escreveu, no InstaStories.

Recentemente, Jéssica Athayde decidiu sair da sua zona de conforto e estreou-se num espetáculo de comédia ao lado de Salvador Martinha. “É tão bom quando tens amigos que te tiram da tua zona de conforto ao ponto que sentes que estás prestes a falecer”, escreveu, nas redes sociais.